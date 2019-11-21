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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:52147

К сумчанину Владимиру Дудке в российскую колонию наведались прокурор и представитель омбудсмена

Осужденного по «делу «украинских диверсантов» Владимира Дудку, отбывающего наказание в колонии Ставропольского края России, посетили представитель уполномоченного по правам человека в Ставрополье и российский прокурор, сообщил утром 20 февраля сын Дудки Илья.

По его словам, это стало возможным благодаря запросу украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

«Спрашивали о состоянии здоровья, этапе, условиях содержания. Отец высказал им все свои многочисленные жалобы на здоровье. На условия содержания жалоб нет. Со своей стороны посетители сообщили, что теперь дело отца и его состояние будет у них на контроле, на том и расстались», – написал Илья Дудка.

Он также отметил, что «отец остался при своих болячках, которые растут вместе со сроком заключения».

«Сейчас более всего его изводит зуд от сыпи, от которой ему в колонии выдали какую-то мазь – не помазал день и сыпь снова расцветает и нестерпимо зудит, высокое давление и боли в паховой области. Но папа держится, иногда по телефону шутит, и по-прежнему ждет обмен», – сообщил сын Дудки.

Напомним: в конце января украинский омбудсмен сообщила, что Владимир Дудка жалуется на сильное ухудшение состояния здоровья. В связи с этим она обратилась к своей российской коллеге Татьяне Москальковой.

Ранее исполняющий обязанности генерального консула Украины в российском Ростове-на-Дону Тарас Малышевский посетил Владимира Дудку в колонии.

Российские силовики задержали в ноябре 2016 года в Севастополе сотрудников аналитического центра «Номос» Дмитрия Штыбликова и Алексея Бессарабова, а также их близкого друга Владимира Дудку. Всех троих обвинили в «подготовке диверсий в Крыму по заказу украинской разведки».

В апреле 2019 года подконтрольный России Севастопольский горсуд приговорил Дудку и Бессарабова к 14 годам тюрьмы. Суд также назначил каждому штраф: Дудке – в размере 350 тысяч рублей, а Бессарабову – в размере 300 тысяч рублей. В октябре того же года Верховный суд России отклонил жалобу защиты и утвердил приговор.

Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их провокацией российских спецслужб.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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