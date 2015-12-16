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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Героїв Небесної Сотні згадували у Сумах

День Героїв Небесної Сотні відзначили сьогодні, 20 лютого, в Сумах. Зранку сумчани зібрались на центральному кладовищі і поклали квіти до могили Олексія Братушки та пам’ятного знаку воїнам, загиблим від російської агресії на Сході.

Олексій Братушка поїхав на Майдан 18 лютого 2014 року, а 20 лютого рідним повідомили про його загибель. Кульове поранення від снайпера Олексій отримав на вулиці Інститутська. Поховали чоловіка 24 лютого на центральному цвинтарі у Сумах. 18 червня 2014 року Олексію Братушці присвоїли звання "Почесний громадянин міста Суми".

"Шість років минуло, - говорить батько, Сергій Братушка. - З одного боку, мав заспокоїтись, а з іншого боку – щодня сумую, щодня він в думках. Він був для мене опора, надія, радник, і все це в одну секунду було втрачено".

"Олексій був дуже добрим чоловіком. По школі ще знаю: завжди він справедливим був, завжди в нього була патріотична нота, був налаштований на те, щоб країна процвітала. Коли ще була Помаранчева революція, він був там. Коли почалася Революція Гідності, він, звичайно, осторонь не став", - згадує знайома Олексія, Катерина Кузнєцова.

Після цього у Сквері Героїв Небесної Сотні відбувся мітинг-реквієм, покладання квітів та свічок до пам’ятного знаку Героям Небесної Сотні, пише UA:СУМИ.

Общество Небесная Сотня

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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