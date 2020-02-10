Сумчанам розкажуть про «Трьох сестер» Чехова

Жителі та гості міста можуть переглянути сучасні вистави, які виконані на Чехівському матеріалі. До нас приїдуть Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва з виставою "Прості історії Антона Чехова" (17.03), Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка з виставою "Три сестри" (20.03).
З цієї нагоди професор Валерій Юрійович Панасюк запрошує Вас на свою лекцію-дискусію «Три сестри Антона Павловича Чехова: візуальний образ». Професор проаналізує образи трьох сестер, представлені в класичній та сучасній драматургії, порівняє підходи, розповість про театральні тенденції і, як завжди, розкриє таємниці інтерпретації художніх образів. Чому «Три сестри» Чехова, написані в 1900, досі притягують увагу глядачів і драматургів? Які вони, три сестри сучасності?
Для кого? Для всіх, хто хоче підвищити свою соціокультурну компетентність та навички критичного мислення
Де? Конгрес-центр СумДУ, центр освіти дорослих, ауд.213
Коли? 14 березня о 14:00
Лектор: доктор мистецтвознавства професор Панасюк Валерій Юрійович
В.Ю. Панасюк – відомий арт-критик, теоретик сучасного мистецтва театру, викладач Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, голова журі Театрального фестивалю «Чехов-Фест».
Тренінг реалізує ГО «Центр освіти впродовж життя» в рамках проєкту «Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади» за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).
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