Сумчанам розкажуть про «Трьох сестер» Чехова Березень – місяць коли місто Суми зануриться у вирій театрального життя, яке стає яскравим завдяки Міжнародному театральному фестивалю «Чехов-фест».

Жителі та гості міста можуть переглянути сучасні вистави, які виконані на Чехівському матеріалі. До нас приїдуть Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва з виставою "Прості історії Антона Чехова" (17.03), Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка з виставою "Три сестри" (20.03).

З цієї нагоди професор Валерій Юрійович Панасюк запрошує Вас на свою лекцію-дискусію «Три сестри Антона Павловича Чехова: візуальний образ». Професор проаналізує образи трьох сестер, представлені в класичній та сучасній драматургії, порівняє підходи, розповість про театральні тенденції і, як завжди, розкриє таємниці інтерпретації художніх образів. Чому «Три сестри» Чехова, написані в 1900, досі притягують увагу глядачів і драматургів? Які вони, три сестри сучасності?

Для кого? Для всіх, хто хоче підвищити свою соціокультурну компетентність та навички критичного мислення

Де? Конгрес-центр СумДУ, центр освіти дорослих, ауд.213

Коли? 14 березня о 14:00

Лектор: доктор мистецтвознавства професор Панасюк Валерій Юрійович

В.Ю. Панасюк – відомий арт-критик, теоретик сучасного мистецтва театру, викладач Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, голова журі Театрального фестивалю «Чехов-Фест».

Тренінг реалізує ГО «Центр освіти впродовж життя» в рамках проєкту «Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади» за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).