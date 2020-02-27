Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:31135

Сумчанам розкажуть про «Трьох сестер» Чехова

Березень – місяць коли місто Суми зануриться у вирій театрального життя, яке стає яскравим завдяки Міжнародному театральному фестивалю «Чехов-фест».

Жителі та гості міста можуть переглянути сучасні вистави, які виконані на Чехівському матеріалі. До нас приїдуть Харківський державний академічний театр ляльок ім. В. А. Афанасьєва з виставою "Прості історії Антона Чехова" (17.03),   Івано-Франківський академічний обласний український музично-драматичний театр ім. І. Франка з виставою "Три сестри" (20.03).

З цієї нагоди професор Валерій Юрійович Панасюк запрошує Вас на свою лекцію-дискусію «Три сестри Антона Павловича Чехова: візуальний образ». Професор проаналізує образи трьох сестер, представлені в класичній та сучасній драматургії, порівняє підходи, розповість про театральні тенденції і, як завжди, розкриє таємниці інтерпретації художніх образів. Чому «Три сестри» Чехова, написані в 1900, досі притягують увагу глядачів і драматургів? Які вони, три сестри сучасності?

Для кого? Для всіх, хто хоче підвищити свою соціокультурну компетентність та навички критичного мислення

Де? Конгрес-центр СумДУ, центр освіти дорослих, ауд.213

Коли? 14 березня о 14:00

Лектор: доктор мистецтвознавства професор Панасюк Валерій Юрійович

В.Ю. Панасюк – відомий арт-критик, теоретик сучасного мистецтва театру, викладач Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, голова журі  Театрального фестивалю «Чехов-Фест».

Тренінг реалізує ГО «Центр освіти впродовж життя» в рамках проєкту «Центр освіти і навчання дорослих м. Суми: професійна та громадянська освіта на службі розвитку громади» за підтримки DVV International в Україні та сприяння Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ).

Досуг Анонс Чехов-фест

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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