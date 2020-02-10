Работу мэра Сум одобряют всего 37 % горожан В Украине провели пятое углубленное исследование в сфере местного самоуправления в Украине.

Это ежегодный опрос, проведенный Международным Руспубликанским институтом, дает всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и предоставления коммунальных услуг.

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры, в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской области - Северодонецк) с 6 сентября по 10 октября 2019 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.

Выборка состояла из 19200 постоянных жителей 24 городов в возрасте от 18 лет и старше и является репрезентативной для населения по возрасту и полу.

На вопрос «Одобряете ли вы деятельность мэра» только 8 % сумчан ответили «полностью одобряю», 29% - «скорее одобряю», 26% - «скорее не одобряю», 16% - «полностью не одобряю», 20% не смогли ответить.

Больше всего вотум одобрения у мэра Хмельницкого 54+30%, дальше - Чернигов – 35+49%, Ивано-Франковск – 43+39%. Хуже всего с одобрением у мэра Полтавы – 2+10%, Северодонецка – 2+11% и Херсона – 2+13%.