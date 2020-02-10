На Сумщине будут судить двух нефтеворов, устроивших пожар на скважине Роменской местной прокуратурой утверждено и 20 февраля 2020 года направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, преступные действия которых вызвали масштабный пожар на законсервированной нефтяной скважине.

Резонансное событие произошло 6 сентября 2019 года вблизи с. Анастасовка Роменского района. Тогда в поле на законсервированной скважине Анастасовского месторождения «Ахтырканефтегаза» произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил автомобиль «КамАЗ», который там находился, и техническое оборудование скважины.

В ходе следствия установлено, что причиной пожара стала попытка похищения нефтепродуктов. Двое жителей г. Ромны приехали к указанному месту на автомобиле «КамАЗ», в кузов которого была вмонтирована металлическая емкость объемом 8,1 м³. С помощью врезки они пытались перекачать нефтепродукт в емкость, однако начался пожар. Преступными действиями обвиняемых публичному акционерному обществу «Укрнафта» нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 1 млн грн.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.292 (повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к пожару) и ч. 3 ст. 15 / ч. 2 ст. 185 (незаконченное покушение на кражу, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За совершенное преступление лицам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.