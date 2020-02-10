Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:27226

На Сумщине будут судить двух нефтеворов, устроивших пожар на скважине

Роменской местной прокуратурой утверждено и 20 февраля 2020 года направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц, преступные действия которых вызвали масштабный пожар на законсервированной нефтяной скважине.

Резонансное событие произошло 6 сентября 2019 года вблизи с. Анастасовка Роменского района. Тогда в поле на законсервированной скважине Анастасовского месторождения «Ахтырканефтегаза» произошел крупный пожар. Огонь полностью уничтожил автомобиль «КамАЗ», который там находился, и техническое оборудование скважины.

В ходе следствия установлено, что причиной пожара стала попытка похищения нефтепродуктов. Двое жителей г. Ромны приехали к указанному месту на автомобиле «КамАЗ», в кузов которого была вмонтирована металлическая емкость объемом 8,1 м³. С помощью врезки они пытались перекачать нефтепродукт в емкость, однако начался пожар. Преступными действиями обвиняемых публичному акционерному обществу «Укрнафта» нанесен материальный ущерб на общую сумму почти 1 млн грн.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч.3 ст.292 (повреждение объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов, что привело к пожару) и ч. 3 ст. 15 / ч. 2 ст. 185 (незаконченное покушение на кражу, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины. За совершенное преступление лицам грозит от 5 до 12 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
На Сумщине новый главный СБУшник
Сегодня 17:06
В Шостке фейковые газовщицы обокрали 91-летнего пенсионера
Сегодня 16:46
42% сумчан хотели бы уехать из города
Сегодня 15:42
На Сумщине будут судить двух нефтеворов, устроивших пожар на скважине
Сегодня 15:27
Работу мэра Сум одобряют всего 37 % горожан
Сегодня 15:12
Конотопские гандболисты выиграли турнир в Мелитополе
Сегодня 14:51
Героїв Небесної Сотні згадували у Сумах
Сегодня 14:11
К сумчанину Владимиру Дудке в российскую колонию наведались прокурор и представитель омбудсмена
Сегодня 13:52
Мэр Сум снова обещает: начать ремонтные работы в городском парке
Сегодня 13:49
У Сумах відкрили літню виставку
Сегодня 12:59
Сумские депутаты просят государство довыделить средства на инсулин диабетикам
Сегодня 12:20
view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
Сегодня 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
Вчера 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 4
Вчера 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
Вчера 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
Вчера 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Афиша

Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Їжак Сонік (0+) Джефф Фоулер (Японія, США, Канада, 2020)
Кино Космос
10:30— 55грн. 12:30— 55грн. 14:30— 55грн. 18:40— 60грн.
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Сенсація (16+) Джей Роуч (США, Канада, 2019)
Кино Планета Кино
CINETECH+, 2D 12:15 14:30 19:15
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Острів фантазій (16+) Джефф Водлоу (США, 2020)
Кино Дружба
15-55 - 70 грн. 21-35 - 70 грн.
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін) (18+)
Кино Космос
16:30— 60грн.
 
" Все, що тобі потрібно - це кохання..."
Театр Театр им. М.С.Щепкина
18.00
«Коханий нелюб»
«Коханий нелюб»
Театр ТЮЗ
18.00
 
Концерт
Концерты Филармония
12.00
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.