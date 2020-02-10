42% сумчан хотели бы уехать из города В Украине провели пятое углубленное исследование в сфере местного самоуправления в Украине.

Это ежегодный опрос, проведенный Международным Руспубликанским институтом, дает всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и предоставления коммунальных услуг.

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры, в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской области - Северодонецк) с 6 сентября по 10 октября 2019 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.

Выборка состояла из 19200 постоянных жителей 24 городов в возрасте от 18 лет и старше и является репрезентативной для населения по возрасту и полу.

На вопрос «Если бы у вас была такая возможность, что бы из этого Вы бы выбрали?» 10% сумчан предпочли бы переехать в другой город Украины, 32% - переехали бы заграницу. 55% остались бы, 3% - не знают.

Процент тех, кто хотел бы уехать 42% - второй в Украине. Больше только в Северодонецке (13+31%), дальше Мариуполь (14+27%). Меньше всего таких в Виннице (3+19%), Львове (3+22%) и Хмельницком (4+21%).