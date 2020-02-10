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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:42837

42% сумчан хотели бы уехать из города

В Украине провели пятое углубленное исследование в сфере местного самоуправления в Украине.

Это ежегодный опрос, проведенный Международным Руспубликанским институтом, дает всесторонний анализ отношения граждан к органам местного самоуправления и предоставления коммунальных услуг.

Данные были собраны в 24 городах Украины (Киев и все областные центры, в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской области - Северодонецк) с 6 сентября по 10 октября 2019 года с помощью face-to-face интервью на дому у респондентов.

Выборка состояла из 19200 постоянных жителей 24 городов в возрасте от 18 лет и старше и является репрезентативной для населения по возрасту и полу.

На вопрос «Если бы у вас была такая возможность, что бы из    этого Вы бы выбрали?» 10% сумчан предпочли бы переехать в другой город Украины, 32% - переехали бы заграницу. 55% остались бы, 3% - не знают.

Процент тех, кто хотел бы уехать 42% - второй в Украине. Больше только в Северодонецке (13+31%), дальше Мариуполь (14+27%). Меньше всего таких в Виннице (3+19%), Львове (3+22%) и Хмельницком (4+21%).

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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