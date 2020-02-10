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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:46147

В Шостке фейковые газовщицы обокрали 91-летнего пенсионера

Назвавшись в разговоре представительницами газовой службы, женщины проникли в жилище 91-летнего мужчины и похитили более 3000 гривен.

Как сообщил полицейским потерпевший, днем в его квартиру пришла незнакомка, которая назвалась сотрудницей газовой службы. Якобы она обходит помещение граждан и проверяет исправность газового оборудования. Мужчина пустил ее в дом, а через несколько минут пришла ее коллега. Женщины сообщили, что у него возникла переплата за потребленный газ, поэтому они пришли вернуть ему деньги. Одна из них протянула 500 гривен и попросила 25 сдачи.

«Мужчина ушел к своему тайнику. Женщины неотступно следовали за ним. Поэтому они видели, где он хранит сбережения, - рассказывает Сергей Коверсун, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - После того, как женщины ушли из квартиры, пенсионер обнаружил пропажу более 3000 гривен».

По факту кражи в полиции открыли уголовное производство, в рамках которого устанавливают личности злоумышленниц.

Правоохранители советуют гражданам не впускать в дом незнакомых людей и тщательно проверять полученную информацию, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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