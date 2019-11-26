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Евгений Кудлай
Сегодня 17:06223

На Сумщине новый главный СБУшник

Согласно данным реестра юрлиц, управлением СБУ в Сумской области с 14 февраля руководит Олег Петрович Салюк.

По информации пресс-секретаря УСБУ в Сумской области Олеси Рапута, приказом главы службы г-н Салюк назначен на должность временно исполняющего обязанности Управления СБУ Сумщины.

Его предшественник Юрий Захарченко сейчас находится «в распоряжении».

На сайте declarations.com.ua обнародованы декларации Олега Салюка за 2014 и 2015 годы. Из них известно, что тогда он пользовался Hyundai i30, а члены его семьи - Hyundai i35 2013 года выпуска, у членов семьи в 2015 году было две квартиры площадью 54 и 48 квадратных метров. А у самого Олега Салюка - квартира площадью 96 квадратов и еще 6 соток земли.

Интересно, что эти декларации появились в публичном доступе благодаря редакции «Наші гроші. Львів», которая выиграла суд с СБУ. Служба безопасности Украины, выполняя решение суда, предоставила редакции «Наші гроші. Львів» копии деклараций о доходах руководства управления СБУ в Ивано-Франковской области. Тогда Олег Салюк был заместителем начальника управления СБУ Ивано-Франковской области, пишет sumy.today.

Право Олег Салюк СБУ

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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