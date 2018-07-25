Памятник Героям Небесной Сотни в Сумах уже готов Что мешает его установке, остается загадкой.

О том, что памятник Героям Небесной Сотни, который установят в одноименном сквере (бывший сквер Федько), уже готов, сообщил сегодня, 20 февраля, мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, памятник погибшим Героям Небесной Сотни уже изготовлен, поэтому в ближайшее время состоится его установка.

Напомним: о памятнике Героям Небесной сотни заговорили еще весной 2014 года. Было проведено несколько конкурсов, были победители, однако памятник так и не установили. В прошлом году его выбрали без конкурса. Горсовет принял решение об установке еще в сентябре 2019 года.