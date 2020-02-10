Сумчанин стал чемпионом Украины по легкой атлетике

В первый день вы манеже СумГУ разыграли 4 комплекта наград. В толкании ядра среди мужчин первым стал сумчанин Игорь Мусиенко, который показал лучший результат в карьере – ровно 20 м.
В беге на 60 м Владимир Супрун занял 4-е место, уступив третьему место всего 0,01 с.
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