Сумчанин стал чемпионом Украины по легкой атлетике Сегодня, 20 февраля, в Сумах стартовал чемпионом Украины по легкой атлетике в помещении.

В первый день вы манеже СумГУ разыграли 4 комплекта наград. В толкании ядра среди мужчин первым стал сумчанин Игорь Мусиенко, который показал лучший результат в карьере – ровно 20 м.

В беге на 60 м Владимир Супрун занял 4-е место, уступив третьему место всего 0,01 с.