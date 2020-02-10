Сумчанин за взятку копу в 400 грн заплатит штраф 8500 грн

Суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором, согласно условиям которой, обвиняемый признает себя виновным, а стороны соглашаются на назначение наказания в виде штрафа в размере 8500 гривен.
Обвиняемый признал свою вину. В судебном заседании установлено, что обвиняемый является не судимым лицом, женат, имеет несовершеннолетних детей, является инвалидом третьей группы.
При назначении наказания суд учел данные о личности обвиняемого, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 суток с момента его провозглашения.
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