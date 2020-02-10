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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:35289

Сумчанин за взятку копу в 400 грн заплатит штраф 8500 грн

13 февраля Заречный райсуд Сум привлек к уголовной ответственности мужчину, который предлагал 400 грн неправомерной выгоды патрульному с целью непривлечения его к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения (ч. 1 ст. 369 УК Украины).

Суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором, согласно условиям которой, обвиняемый признает себя виновным, а стороны соглашаются на назначение наказания в виде штрафа в размере 8500 гривен.

Обвиняемый признал свою вину. В судебном заседании установлено, что обвиняемый является не судимым лицом, женат, имеет несовершеннолетних детей, является инвалидом третьей группы.

При назначении наказания суд учел данные о личности обвиняемого, характер и степень общественной опасности совершенного им преступления, смягчающие наказание обстоятельства и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 суток с момента его провозглашения.

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