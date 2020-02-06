Сумская «Барса» стала третьей в Харькове 20 февраля в Харькове завершился турнир на призы ФК «Металлист 1925».

ФЦ «Барса» на турнире представляли подопечные Артема Радионова и Олега Ротенбергена. Кроме «Барсы», за кубок боролись «Шахтер» (Донецк), «Металлист» (Харьков), «Ворскла» (Полтава), «Академия футбола» (Харьков) и «Полесье» (Житомир).

Свой первый матч «Барса» проиграла ФК «Шахтер» со счетом 0:5. Во втором поединке - минимально 0:1 уступили «Металлисту». Собравшись с силами, и забыв о поражениях, «Барса» уверенно сыграла следующие 3 матча и получила 9 зачетных баллов. Переиграв «Ворсклу» со счетом 2:0, и «Академию футбола» и «Полесье» со счетом 1:0, «Барса» заняла 3-е место в турнире и получила бронзовые награды. Свою индивидуальную награду получил Максим Загорулько, который был признан лучшим вратарем турнира.

Первое место завоевал «Шахтер», серебро осталось за «Металлистом», четвертое место заняли игроки «Ворсклы», пятые - «Академия футбола», а на последнем месте - «Полесье».