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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:13202

Сумская «Барса» стала третьей в Харькове

20 февраля в Харькове завершился турнир на призы ФК «Металлист 1925».

ФЦ «Барса» на турнире представляли подопечные Артема Радионова и Олега Ротенбергена. Кроме «Барсы», за кубок боролись «Шахтер» (Донецк), «Металлист» (Харьков), «Ворскла» (Полтава), «Академия футбола» (Харьков) и «Полесье» (Житомир).

Свой первый матч «Барса» проиграла ФК «Шахтер» со счетом 0:5. Во втором поединке - минимально 0:1 уступили «Металлисту». Собравшись с силами, и забыв о поражениях, «Барса» уверенно сыграла следующие 3 матча и получила 9 зачетных баллов. Переиграв «Ворсклу» со счетом 2:0, и «Академию футбола» и «Полесье» со счетом 1:0, «Барса» заняла 3-е место в турнире и получила бронзовые награды. Свою индивидуальную награду получил Максим Загорулько, который был признан лучшим вратарем турнира.

Первое место завоевал «Шахтер», серебро осталось за «Металлистом», четвертое место заняли игроки «Ворсклы», пятые - «Академия футбола», а на последнем месте - «Полесье».

Спорт Футбол ФЦ «Барса»

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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