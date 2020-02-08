«Альянс» и «Горняк-Спорт» голов не забивали

На домашнем стадионе в с. Байрак липоводолинцы принимали середняка первой лиги команду «Горня-Спорт» из Горишних Плавней. Матч завершился «сухой» ничьей 0:0.
20 февраля в Харькове завершился турнир на призы ФК «Металлист 1925»....
Липоводолинский «Альянс» представил на своем сайте сразу 5 новичков зимнего межсезонья....
16 февраля на «Альянс Арене» в с. Байрак Липоводолинского района «Альянс» принимал в контрольном поединке одного из лидеров аматорского чемпионата...
Сегодня, 14 февраля, в Счастливом под Киевом прошла контрольная игра между донецким «Шахтером» U21 и липоводолинским «Альянсом»....
Сегодня, 8 февраля, в Высоком под Харьковом на базе прошел контрольный матч между перволиговым «Металлистом 1925» и липоводолинским «Альянсом»....