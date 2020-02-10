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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине наркодилера посадили на 5 лет

Конотопской местной прокуратурой поддержано публичное обвинение в отношении 38-летнего мужчины, который занимался незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В ходе следствия установлено, что обвиняемый, который до этого уже был 7 раз осужден, в том числе и за хранение наркотиков, через несколько месяцев после освобождения из мест несвободы продолжил свою преступную деятельность. В частности систематически реализовывал наркозависимым лицам метадон и амфетамин. Именно такой ассортимент у него и изъяли правоохранители.

Обвиняемый в суде вину свою признал полностью, заверил, что раскаивается. По приговору суда он признан виновным по ч. 2 ст. 309 и ч. 2 ст. 307 (незаконное хранение наркотических средств, психотропных веществ без цели сбыта и их сбыт) УК Украины и осужден к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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