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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:29206

В Сумах троллейбус въехал в легковушку

Сегодня, 21 февраля, на ул. Кооперативной произошло ДТП с участием троллейбуса и легковушки.

Фото КП «Электроавтотранс»

ДТП произошло по вине водителя троллейбуса. Во время столкновения у троллейбуса повреждено стекло правой фары, у автомобиля - крышка багажника, бампер и левое крыло. Водитель троллейбуса будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Во время ДТП никто не пострадал, сообщает КП «Электроавтотранс».

Право Дтп ДТП с троллейбусом

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