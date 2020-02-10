В Сумах троллейбус въехал в легковушку

ДТП произошло по вине водителя троллейбуса. Во время столкновения у троллейбуса повреждено стекло правой фары, у автомобиля - крышка багажника, бампер и левое крыло. Водитель троллейбуса будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Во время ДТП никто не пострадал, сообщает КП «Электроавтотранс».
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