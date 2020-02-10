Сумские пограничники обнаружили бензинопровод из России

Проверяя участок госграницы в районе н.п. Знобь-Трубчевская, пограничный патруль неподалеку от границы обнаружил автомобиль марки «УАЗ» без номерных знаков и без водителя. В салоне транспортного средства находилась пластиковая емкость на 1000 л, на дне которой была жидкость с характерным запахом бензина.
Осмотрев прилегающую местность, пограничники обнаружили пластиковую канистру и трубопровод в виде шланга, который проложен с территории России.
Об этом проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы. В прокуратуру Сумской области направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.
Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области проводятся неотложные определенные законодательством меры.
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