Сумские пограничники обнаружили бензинопровод из России На Сумщине пограничники выявили незаконное перемещения с территории РФ горюче-смазочных материалов.

Проверяя участок госграницы в районе н.п. Знобь-Трубчевская, пограничный патруль неподалеку от границы обнаружил автомобиль марки «УАЗ» без номерных знаков и без водителя. В салоне транспортного средства находилась пластиковая емкость на 1000 л, на дне которой была жидкость с характерным запахом бензина.

Осмотрев прилегающую местность, пограничники обнаружили пластиковую канистру и трубопровод в виде шланга, который проложен с территории России.

Об этом проинформированы взаимодействующие правоохранительные органы. В прокуратуру Сумской области направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

Под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области проводятся неотложные определенные законодательством меры.