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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:45194

В Сумах коммунальные автобусы высаживают пассажиров прямо на посреди дороги (видео)

Видео выложил в Фейсбуке сумчанин Максим Вихтенко.

На нем видно, как коммунальный автобус № 64А высаживает пассажиров на конечной остановке на Добровольной прямо посреди улицы, мешая таким образом проезду другого транспорта, под колеса которого могут попасть в том числе дети, приехавшие на учебу.

В КП «Электроавтотранс» попытались выкрутиться из ситуации, спихнув все на вышестоящие органы: «Как видим, на конечной остановке маршрутов №64 и №64 А отсутствует специально оборудованное место для высадки пассажиров. С целью урегулирования ситуации подготовлен письмо департаменту инфраструктуры Сумского городского совета с требованием организации соответствующей площадки для безопасной высадки пассажиров. Все водители проинструктированы относительно парковки по правой стороне проезжей части (однако, такая инициатива не устраивает жителей, чьи частные дома расположены в непосредственной близости от указанного участка). Пока вопрос не будет урегулирован окончательно департаментом, администрация КП СГС «Электроавтотранс» будет доводить информацию и контролировать ситуацию с помощью инструктажей. С водителем, который управлял автобусом, который мы видим на видео, будет проведена дополнительная разъяснительная работа. Приносим извинения пассажирам и жителям района Добровольной за временные неудобства и надеемся, что данное видео ускорит работу специалистов департамента».

Напомним: автобусы ездят в район Добровольной еще с советских времен, а специальную площадку для остановки так и не оборудовали.

Право Добровольная Коммунальный транспорт Нарушение ПДД Остановка

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