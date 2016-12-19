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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:20178

На Сумщине уменьшилось количество чрезвычайных ситуаций

В течение 2019 года на территории Сумской области произошло 3599 чрезвычайных событий, по сравнению с аналогичным периодом 2018 их количество уменьшилось на 6,2%.

Об этом доложил заместителю главы облгосадминистрации Ивану Боршошу директор областного Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш во время заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

По его словам, в течение года основные усилия органов гражданской защиты были направлены на снижение уровня техногенно-экологических рисков, существенному повышению эффективности мер предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации, готовности органов управления и сил гражданской защиты к действиям по назначению.

Большинство происшествий, в результате которых погибли и пострадали люди, относятся к бытовым, а именно: пожары - 1595 (67 человек погибло), дорожно-транспортные происшествия - 569 (67 человек погибло), нарушение правил безопасности поведения на воде - 60 (51 человек погиб).

Следует отметить, что во время летнего купального сезона 2019 года наибольшее количество гибелей на воде зафиксирована в г. Сумы - 7 человек, Конотопском районе - 5 человек, Сумском районе - 3 человека. Именно в этих территориальных единицах, кроме Конотопского района, официально не определено ни одного места массового отдыха.

Всего в 2019 году было определено 41 место массового отдыха на воде, на 6 мест больше по сравнению с периодом летнего купального сезона 2018 года. Однако только 17 из них, по результатам проверки Управление ГСЧС Украины в Сумской области, отвечали требованиям нормативно-правовых актов.

По итогам совещания замглавы облгосадминистрации Иван Боршош напомнил главам райгосадминистраций и главам местных органов власти о требовании создания надлежащих условий для отдыха населения на водных объектах с выполнением всех мероприятий для сохранения жизни и здоровья людей.

Общество Чрезвычайные ситуации

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