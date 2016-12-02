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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:09133

Сумська «Клініка, дружня до молоді» запрошує до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ

«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека».

Найближча зустріч у форматі «живої бібліотеки» відбудеться у четвер, 27 лютого, з 14:30 на базі «Клініки, дружньої до молоді» (вул. Івана Сірка, 3).

Тема заходу: «ВІЛ +. Відчуй підтримку». Спікер поділиться своєю життєвою історією та відповість на запитання слухачів. До розмови запрошується молодь віком від 14 років, котра прагне стати обізнанішою в питаннях захворювання та його профілактики.

Для участі в заході необхідно попередньо зареєструватись за цим посиланням або за тел.: (095)1948949.

Общество ВИЧ Клиника дружественная к молодежи

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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