Сумська «Клініка, дружня до молоді» запрошує до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ

Найближча зустріч у форматі «живої бібліотеки» відбудеться у четвер, 27 лютого, з 14:30 на базі «Клініки, дружньої до молоді» (вул. Івана Сірка, 3).

Тема заходу: «ВІЛ +. Відчуй підтримку». Спікер поділиться своєю життєвою історією та відповість на запитання слухачів. До розмови запрошується молодь віком від 14 років, котра прагне стати обізнанішою в питаннях захворювання та його профілактики.

Для участі в заході необхідно попередньо зареєструватись за цим посиланням або за тел.: (095)1948949.