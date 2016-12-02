Сумська «Клініка, дружня до молоді» запрошує до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ

Найближча зустріч у форматі «живої бібліотеки» відбудеться у четвер, 27 лютого, з 14:30 на базі «Клініки, дружньої до молоді» (вул. Івана Сірка, 3).
Тема заходу: «ВІЛ +. Відчуй підтримку». Спікер поділиться своєю життєвою історією та відповість на запитання слухачів. До розмови запрошується молодь віком від 14 років, котра прагне стати обізнанішою в питаннях захворювання та його профілактики.
Для участі в заході необхідно попередньо зареєструватись за цим посиланням або за тел.: (095)1948949.
В пятницу, 18 октября, сумчан бесплатно протестируют на ВИЧ-инфекцию в центре города....
В этом году в Сумской области впервые передадут препараты для 26 курсов профилактики ВИЧ-инфекции....
14 марта специалисты «Клиники, дружественной к молодежи» совместно с благотворительной организацией «Шаг навстречу» провели акцию «Безопасная любовь»....
С 17 по 24 ноября в Сумах, так же как и по всей Украине, будет проходить Европейская Неделя тестирования на...
«Клиника, дружественная к молодежи» городской детской клинической больницы Святой Зинаиды и областное отделение Всеукраинской благотворительной организации «Всеукраинская сеть людей, живущих...