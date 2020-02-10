«Клініка, дружня до молоді» запрошує сумчан до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ

Найближча зустріч у форматі «живої бібліотеки» відбудеться у четвер, 27 лютого, з 14:30 на базі «Клініки, дружньої до молоді» (вул. Івана Сірка, 3).
Тема заходу: «ВІЛ +. Відчуй підтримку». Спікер поділиться своєю життєвою історією та відповість на запитання слухачів. До розмови запрошується молодь віком від 14 років, котра прагне стати обізнанішою в питаннях захворювання та його профілактики.
Для участі в заході необхідно попередньо зареєструватись за цим посиланням або за тел.: (095)1948949.
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