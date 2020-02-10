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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:03346

«Клініка, дружня до молоді» запрошує сумчан до «Живої бібліотеки» поговорити про ВІЛ

«Клініка, дружня до молоді» КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» запрошує молодь на цикл зустрічей «Жива бібліотека».

Найближча зустріч у форматі «живої бібліотеки» відбудеться у четвер, 27 лютого, з 14:30 на базі «Клініки, дружньої до молоді» (вул. Івана Сірка, 3).

Тема заходу: «ВІЛ +. Відчуй підтримку». Спікер поділиться своєю життєвою історією та відповість на запитання слухачів. До розмови запрошується молодь віком від 14 років, котра прагне стати обізнанішою в питаннях захворювання та його профілактики.

Для участі в заході необхідно попередньо зареєструватись за цим посиланням або за тел.: (095)1948949.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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