Имущество подозреваемого в организации покушения на сумского нардепа, оставили под арестом

Такое решение коллегия судей Сумского апелляционного суда приняла, рассмотрев апелляционную жалобу представителя собственника имущества на постановление следственного судьи Заречного районного суда г. Сумы, которой было удовлетворено ходатайство следователя о наложении ареста на имущество лица.
Как следует из материалов дела, пока Служба безопасности Украины в Сумской области проводит досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, ч.2 ст.15 - ч.2 ст.346 Уголовного кодекса Украины. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства, которые, по их мнению, «указывают на причастность подозреваемого к приготовлению на совершение тяжкого преступления против авторитета органов государственной власти, органов местного самоуправления, объединения граждан и преступлений против журналистов, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины». В доме подозреваемого был проведен обыск, в результате которого правоохранители изъяли мобильный телефон и сим-карты. Следователь обратился к следственному судье Заречного районного суда г. Сумы с ходатайством о наложении ареста на имущество лица. Обосновывал тем, что у органов предварительного расследования имеются достаточные основания полагать, что изъятое имущество соответствует критериям, указанным в ст.98 УПК Украины, является орудием совершения уголовного преступления сохранило на себе его следы, а также содержит другие сведения, которые могут быть использованы, как доказательство в данном уголовном производстве. Суд первой инстанции ходатайство удовлетворил.
С таким решением не согласился адвокат подозреваемого и подал апелляционную жалобу, в которой просил постановление следственного судьи отменить и постановить новое, которым в удовлетворении ходатайства следователя отказать. Мотивировал тем, что данное постановление является незаконным, в частности ввиду того, что разрешение следственного судьи на изъятие телефона противоречит требованиям ст.159 УПК Украины, согласно которой временный доступ к мобильным терминалам систем связи осуществляется путем снятия копии информации, содержащейся в таких системах без их изъятия.
Рассмотрев материалы уголовного производства, апелляционный суд отказал апеллянту в удовлетворении его апелляционных требований. По мнению коллегии судей, доводы ходатайства следователя и приложенные к нему материалы содержат достаточно данных, указывающих на соответствие конкретно указанного в ходатайстве имущества критериям ст.98 УПК Украины, а потому с учетом общих принципов уголовного судопроизводства (ст.7, 9, 13, 16, 22, 23, 26 УПК Украины) и общих правил применения мер обеспечения уголовного производства (ст.132 УПК Украины) считает, что в данной ситуации арест имущества отвечает интересам и потребностям досудебного расследования. Такой вид вмешательства в права и законные интересы подозреваемого направлен на установление фактических обстоятельств дела, арестованное имущество возможно использовать в качестве доказательства обоснованности причастности или непричастности последнего к совершению преступления, сообщает сайт Сумского апелляционного суда.
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