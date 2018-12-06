Сессию Сумского облсовета снова перенесли Сегодня, 21 февраля, пленарное заседание сессии областного совета не состоялось.

С самого утра депутаты областного совета работали в постоянных комиссиях, обсуждали, как сессионные, так и другие вопросы. После заседания комиссий по графику состоялась президиум областного совета, в ходе которой выступили депутаты из бюджетной комиссии, вопросам законности, ЖКХ. Они говорили о том, что не успели досконально разобраться с теми проектами решений, которые предоставила ОГА в сжатые сроки, поэтому считают нецелесообразным выносить их на пленарное заседание сессии. Кроме того, отмечали, в документах есть много неточностей, в которых надо разобраться и согласовать их.

Глава Сумского областного совета Владимир Токарь выслушав все предложения, был вынужден остановить действие распоряжение от 05.02.2020 года «О созыве тридцать третьей сессии областного совета седьмого созыва».

«Мы с вами понимаем всю сложность процесса реформирования, который проходит сегодня во всех сферах жизни, - обратился к членам президиума Владимир Токарь. - Мы приняли все вызовы, возникшие в связи с этими вопросами и делаем все, что зависит от нас. Но такой несогласованной и неконструктивной работы с принятием бюджетных вопросов я не помню. В связи с несвоевременным представлением Сумской областной государственной администрацией проектов решения, только за последний год я дважды переносил дату проведения сессии. Основанием для созыва 33-й сессии Сумского областного совета была необходимость урегулирования бюджетных вопросов, в том числе погашение кредиторской задолженности 2019 года. Но мы опять имеем ситуацию, когда проект, представленный за два дня до пленарного заседания, не проработан депутатами, не поддержан постоянной комиссией по вопросам бюджета, имеет существенные замечания, требует дополнительного согласования и обработки».

Именно по этой причине он не стал вносить в сессионный зал проект решения и заставлять депутатский корпус работать в несогласованном режиме.

Владимир Токарь рассказал журналистам, что депутаты должны разобраться в сложных вопросах, связанных с медреформой, чтобы не оставить медицинские учреждения области без финансирования, а значит - отдать под закрытие и сокращение.

«На сессию были вынесены вопросы функционирования онкологического диспансера, ФАПов, телемедицины и т.п. Они - жизненно важные для каждого жителя области и мы не можем халатно подойти к их решению», - подчеркнул чиновник.

Дата проведения сессии будет определена после согласования с депутатскими фракциями, пишет сайт облсовета.