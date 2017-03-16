В Сумах открытый люк возле школы и детсада ждал крышки больше недели

Фото открытого люка выложила 20 февраля в Фейсбуке Анна Гремятская, написа:в «Открытый люк больше недели! Рядом садик и школа № 23 никому нет дела... Кто этим должен заниматься?».
Один из комментаторов обозначил директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, тот пообещал сделать сегодня. А сегодня уже сделали.
Задержанию злоумышленников помогли неравнодушные сумчане, которые, заметив двух неизвестных, которые снимают крышку канализационного люка, сразу же сообщили об этом в...
8 февраля в Межрегиональный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины поступило сообщение от неравнодушных граждан города о том, что в заброшенном...
Патрулируя город, стражи порядка получили сообщение о краже канализационного люка на улице Куликовской....
22 апреля, около 13 часов, патрулируя улицу 20 лет Победы, экипаж патрульных заметил мужчину, который перевозил на велосипеде канализационный люк....
Оперативно отреагировав на сообщения граждан, патрульные задержали мужчин, которые, вероятно, похитили металлический люк....