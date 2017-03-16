В Сумах открытый люк возле школы и детсада ждал крышки больше недели Колодец КП «Горводоканал» возле школы № 23 закрыли только после личного обращения к директору водоканала.

Фото открытого люка выложила 20 февраля в Фейсбуке Анна Гремятская, написа:в «Открытый люк больше недели! Рядом садик и школа № 23 никому нет дела... Кто этим должен заниматься?».

Один из комментаторов обозначил директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, тот пообещал сделать сегодня. А сегодня уже сделали.