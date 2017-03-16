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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:41152

В Сумах открытый люк возле школы и детсада ждал крышки больше недели

Колодец КП «Горводоканал» возле школы № 23 закрыли только после личного обращения к директору водоканала.

Фото открытого люка выложила 20 февраля в Фейсбуке Анна Гремятская, написа:в «Открытый люк больше недели! Рядом садик и школа № 23 никому нет дела... Кто этим должен заниматься?».

Один из комментаторов обозначил директора КП «Горводоканал» Анатолия Сагача, тот пообещал сделать сегодня. А сегодня уже сделали.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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