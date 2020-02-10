Сумские футзалисты завтра сыграют в кубке Украины (трансляция)

Начало игры - в 12.00.
Сегодня, 18 февраля, в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко встретились гранды украинского студенческого футзала – ХНУ им. Каразина и СумГУ....
Сегодня, 16 февраля, в Сумах прошла игра 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
16 февраля в Сумах пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....
В эту субботу, 15 февраля, в зале Педагогического университета состоятся 3 из 4 запланированных поединков стадии 1/4 финала Кубка Сум...
Сегодня, 12 февраля, прошли матчи 15-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....