В Сумах очередное ДТП на Чорновола

Патрульная полиция пока выясняет обстоятельства аварии, пишет 0542.ua. Подробности позже.
ДТП на проспекте Шевченко произошло около 13.40 сегодня, 21 феврале....
Сегодня, 21 февраля, на ул. Кооперативной произошло ДТП с участием троллейбуса и легковушки.... 1
18 февраля, около 20.20, во время патрулирования улицы 20 лет Победы, экипаж патрульных увидел легковой автомобиль Daewoo Nexia, который стоял...
Сегодня, 18 февраля, около 20.00 на ул. 20 лет Победы произошло ДТП....
Сегодня, 17 февраля, около 12:45, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Вячеслава Чорновола....