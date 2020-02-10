В Сумах очередное ДТП на Чорновола Сегодня, 21 февраля, около 13.00 в Сумах, на перекрестке улиц Чорновола и Первомайской столкнулись Toyota Camry и Toyota Prado.

Патрульная полиция пока выясняет обстоятельства аварии, пишет 0542.ua. Подробности позже.