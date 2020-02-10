В Сумах на переходе сбили студентку ДТП на проспекте Шевченко произошло около 13.40 сегодня, 21 феврале.

16 летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд автомобиль «Дэу-Ланос» под управлением 44-летнего водителя. Девушку с травмой ноги доставили в Сумскую областную клиническую больницу, сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб. По его данным, информацию о ДТП передали следственно-оперативной группе.