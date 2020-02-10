В Сумах на переходе сбили студентку

16 летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд автомобиль «Дэу-Ланос» под управлением 44-летнего водителя. Девушку с травмой ноги доставили в Сумскую областную клиническую больницу, сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб. По его данным, информацию о ДТП передали следственно-оперативной группе.
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