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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:101011

В Сумах на переходе сбили студентку

ДТП на проспекте Шевченко произошло около 13.40 сегодня, 21 феврале.

СТС

16 летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее совершил наезд автомобиль «Дэу-Ланос» под управлением 44-летнего водителя. Девушку с травмой ноги доставили в Сумскую областную клиническую больницу, сообщил пресс-секретарь Управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб. По его данным, информацию о ДТП передали следственно-оперативной группе.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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