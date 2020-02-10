В Сумах проведут мусорный конкурс Исполнительный комитет на внеочередном заседании рассмотрел вопрос «О проведении конкурса по определению субъектов хозяйствования - исполнителей коммунальной услуги по вывозу бытовых отходов, образующихся на территории Сумской городской объединенной территориальной громады».

Проект решения в соответствии с действующим законодательством подготовил Департамент инфраструктуры города.

В ходе заседания члены «городского правительства» подробно обсудили предложения по условиям и организации проведения конкурса, а также персональному составу конкурсной комиссии.

Принятое исполнительным комитетом решения еще рассмотрят депутаты городского совета.

С содержанием принятого решения можно ознакомиться после его доработки и обнародования в установленном порядке.

Депутатский корпус в соответствии с полномочиями должен утвердить окончательно дату, условия проведения конкурса и персональный состав конкурсного комитета на очередной сессии.

Напомним: предыдущий конкурс проводился в 2015 году. Тогда было 4 лота, 3 из которых досталось ООО «А-Муссон». Утверждение результатов конкурса на сессии Сумского горсовета запомнилось инцидентом с участием первого заммэра Сум Владимира Войтенко, которого все еще судят за кнопкодавство, когда он голосовал за результаты конкурса, не будучи депутатом, взяв чужую карточку.

За пять лет тарифы на вывоз мусора выросли более, чем в 4 раза.

Экс-мэр Сум Геннадий Минаев так прокомментировал решение исполкома:

«Сегодня на «пожарном», внеочередном заседании исполкома волюнтаристским решением и незаконным способом вместо нового объявления конкурс перенесли на 3 марта 2020 года.

Условия конкурса «залочены» под «А-Муссон»! Сортировочной станции снова не будет! И почти все 100% отходов снова будут вновь переть на полигон в Великий Бобрик, которому уже каюк. Причем, каюк полный, ибо полигон заполнен до отказа».