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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:00170

С воскресенья в Сумах прогнозируют дождь со снегом

В воскресенье, 23 февраля, и понедельник, 24 февраля, на Сумщине ожидается изменение погодных условий.

Атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Ветер будет преобладать северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 .. + 2 °С, днем 0 .. + 5 °С.

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Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает....

В Сумах ожидают 15 см снега
29.01.2020 14:38

В Сумах ожидают 15 см снега

30-31 января в связи с выходом активного циклона по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия, сообщает Сумской...

28.01.2020 17:31

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...

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8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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