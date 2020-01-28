С воскресенья в Сумах прогнозируют дождь со снегом В воскресенье, 23 февраля, и понедельник, 24 февраля, на Сумщине ожидается изменение погодных условий.

Атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Ветер будет преобладать северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 .. + 2 °С, днем 0 .. + 5 °С.