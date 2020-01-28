С воскресенья в Сумах прогнозируют дождь со снегом

Атмосферный фронт циклона над Скандинавией принесет осадки в виде дождя с мокрым снегом, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололед. Ветер будет преобладать северо-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью -3 .. + 2 °С, днем 0 .. + 5 °С.
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Штормовой циклон Sabine, который последние дни свирепствовал над Европой, приведет к усложнению погодных условий на большей территории Украины и в...
Снег, местами метель и понижение температуры ожидается в Сумской области ближайшие дни, сообщает Сумской областной гидрометцентр сообщает....
30-31 января в связи с выходом активного циклона по Сумской области и г. Сумы ожидаются сложные погодные условия, сообщает Сумской...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в среду,...