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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 21 февраля, в с. Яворов Львовской области стартовал юниорский чемпионат Украины по биатлону.

В связи с тем, что декабрьская часть соревнований была отменена ввиду отсутствия снега, в феврале спортсмены разыграют полный набор медалей в семи дисциплинах, пишет biathlon.com.ua.

Первым в программе чемпионата был запланирован спринт. У юниоров отличился глуховчанин Роман Боровик, который за счет чуть более точной стрельбы опередил черниговчанина Сергея Теленя на 18 секунд. Третьим в гонке, в которой принял участие 5 спортсмен, стал харьковчанин Александр Пономаренко.

В гонке юниорок среди 39-ти участниц не оказалось равных киевлянке Оксане Москаленко, чье превосходство на финише над соперницами измерялось более чем полутора минутами. Второй стала ее землячка Анастасия Рассказова, несмотря на шесть (!) промахов на огневых рубежах. А вот соперничество за бронзу получилось очень острым - результат сумчанки Оксаны Коваленко всего на 0,2 секунды оказался лучше нашей же Анастасии Дидоренко.

Юниоры. Спринт

1. Роман Боровик (0+3)  29:31,1

2. Сергей Телень (2+2)  +17,8

3. Александр Пономаренко (1+1)  +25,4

Юниорки. Спринт

1. Оксана Москаленко (0+3)  27:08,9

2. Анастасия Рассказова (2+4)  +1:36,2

3. Оксана Коваленко (2+1)  +2:01,1

4. Анастасия Дидоренко (2+3)  +2:01,3

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