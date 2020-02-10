В Сумах автоледи проехала на красный и въехала в другое авто (видео)

Патрульные, прибывшие на место происшествия выяснили, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Camry, проехала на запрещающий сигнал светофора, где в дальнейшем произошло столкновение с транспортным средством Toyota Land Cruiser, водитель которого двигался по улице Вячеслава Чорновола на зеленый сигнал светофора.
В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Медики осмотрели водителей, однако в больницу никого не доставляли.
Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водительницу Toyota Camry административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.
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