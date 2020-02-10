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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:18217

В Сумах автоледи проехала на красный и въехала в другое авто (видео)

Автопроисшествие произошло около 12.00 сегодня, 21 февраля.

Патрульные, прибывшие на место происшествия выяснили, что 35-летняя женщина, управляя автомобилем Toyota Camry, проехала на запрещающий сигнал светофора, где в дальнейшем произошло столкновение с транспортным средством Toyota Land Cruiser, водитель которого двигался по улице Вячеслава Чорновола на зеленый сигнал светофора.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Медики осмотрели водителей, однако в больницу никого не доставляли.

Инспекторы оформили материалы ДТП и составили на водительницу Toyota Camry административный протокол по ст. 124 (совершение ДТП) КоАП.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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