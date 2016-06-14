В Сумах установят памятник участникам войны на Востоке Украины На улице Героев Сумщины в Сумах, где заложен камень, установят памятник участникам войны на Востоке Украины.

Возвести его планируют в 2020 году ко Дню защитника Украины. Деньги на него собирает Союз ветеранов АТО в Сумской области. Над памятником будет работать скульптор, уроженец Сум, Артур Гармидер, который сейчас живет и работает во Львове, пишет UA:СУМИ.

«Здесь будет изображена фигура парня, - рассказывает Артур Гармидер, - сидячая фигура будет, как бы классическая, молодого солдата, который добровольно ушел защищать Родину. Сама фигура будет чуть больше натуральной величины, чтобы само пространство не съедало масштаб. Будет выполнен из современных материалов, из композитов под имитацию камня. Где-то до мая месяца модель сама уже будет выполнена в глине».

Макет создал скульптор Константин Шиптя полтора года назад по эскизу, который утвердили военнослужащие 15-го батальона.

Деньги на будущий памятник собирает Союз ветеранов АТО в Сумской области. Его цена - около 250 тыс. грн.

«Сейчас работаем над тем, как и где будет стоять памятник, - рассказал глава Союза ветеранов АТО Сумской области Владимир Лаврик. - Учитывая взгляды архитекторов, других участников АТО, решили в этом месте, на этом сакральном, где стоят наши деды, наши прадеды, Герои Советского Союза, месте, построить еще небольшую часовню в честь Покрова Пресвятой Богородицы».

Часовня Покрова Пресвятой Богородицы, которую должны построить здесь, проектирует архитектор Владимир Быков: «Поскольку это Покрова, все-таки мы возвращаемся к нашим истокам казачества. И место такое историческое, в моих и научных исследованиях, первые казацкие храмы были деревянными. И вот элементы деревянной архитектуры, или ее формы, хочу передать в этой часовне, и отойти от устоявшегося у нас стиля, так называемого епархиального. Соединить значимость этого места, традиций и идеи казачества».