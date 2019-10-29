Путивльские полицейские оперативно разыскали женщину, которая заблудилась в лесу

Получив сообщение, на поиск женщины немедленно отправился экипаж сектора реагирования патрульной полиции Путивльского отделения в составе полицейского СРПП Михаила Прасолова и инспектора СРПП Игоря Киреева. В телефонном разговоре заявительница не могла объяснить где находится. Говорила только, что ей холодно и страшно, потому что она сбилась с дороги. Вокруг лес и болото. А в полной темноте она не может сориентироваться куда идти дальше.
«Зная прежнее место нахождения женщины, мы начали поиски именно из села. Связь с ней поддерживали с помощью мобильного телефона. Успокаивали и расспрашивали о маршруте ее движения, чтобы за ее подсказками пытаться пройти той же дорогой», - рассказывает Михаил Прасолов.
Поиски продолжались около пяти часов. Принятыми мерами женщину нашли и доставили домой. За что она им искренне благодарна, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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