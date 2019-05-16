Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик.

«Надеюсь, что этот маленький шаг поможет решить вопрос с реставрацией уникальных скульптур Аристида Круази в Сумах, требующих внимания и срочного вмешательства.

Спасибо большое Евгению Кузьмичову, что вручил Президенту скромный подарок, в виде календаря с архитектурными памятниками нашего города.

Возможно, благодаря этому календарю про Сумы узнают еще больше людей в Украине и за её пределами. Надеюсь, это поможет привлечь туристов в наш город, ведь у нас есть что показать и на что посмотреть.

P.S. Радость? Нет, это не только радость. Гордость? Нет, это не только гордость. Я испытал большое счастье, что мой труд оценили жители города Сумы и сам Президент. Теперь, этому календарю сверкать где-то в администрации, а нам всем - добра! Все что мы делаем, точно, не напрасно =)

P.S. очень большая просьба не политизировать пост, спасибо=)», - написал сумчанин.