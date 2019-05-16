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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:10388

Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал автор календаря, сумчанин Дмитрий Дубовик.

«Надеюсь, что этот маленький шаг поможет решить вопрос с реставрацией уникальных скульптур Аристида Круази в Сумах, требующих внимания и срочного вмешательства.

Спасибо большое Евгению Кузьмичову, что вручил Президенту скромный подарок, в виде календаря с архитектурными памятниками нашего города.

Возможно, благодаря этому календарю про Сумы узнают еще больше людей в Украине и за её пределами. Надеюсь, это поможет привлечь туристов в наш город, ведь у нас есть что показать и на что посмотреть.

P.S. Радость? Нет, это не только радость. Гордость? Нет, это не только гордость. Я испытал большое счастье, что мой труд оценили жители города Сумы и сам Президент. Теперь, этому календарю сверкать где-то в администрации, а нам всем - добра! Все что мы делаем, точно, не напрасно =)

P.S. очень большая просьба не политизировать пост, спасибо=)», - написал сумчанин.

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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