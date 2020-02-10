Сумской студент стал чемпионом Украины В Сумах продолжается чемпионат Украины по легкой атлетике в помещениях.

Сегодня в манеже СумГУ разыгрывают 11 комплектов медалей.

В беге на 800 м стал аспирант СумГУ Евгений Гуцол, который сейчас выступает за Волынь, но первые шаги в легкой атлетике начал делать, приехав с Полтавщины в Сумы на учебу. Его результат 1:49,49.

Еще одна представительница СумГУ, донетчанка Мария Мыколенко в этой же дисциплине стала пятой – 2:09,92. Этой ее личный рекорд.