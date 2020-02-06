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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:49174

Ахтырские оперативники задержали наркодилера

Злоумышленник был задержан при попытке сбыть «метадон».

В Ахтырский отдел полиции поступила оперативная информация, что один из местных жителей занимается сбытом наркотиков. Данная информация подтвердилась. Мужчину задержали при очередной попытке продажи метадона.

«Наркотическое вещество полицейские изъяли, а злоумышленника задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. - комментирует Руслан Кладько, начальник Ахтырского отдела полиции. - Ему 39 лет. Имеет судимость за совершение аналогичного преступления. И хотя сам подозреваемый своей вины не признает, мы имеем достаточное количество доказательств его причастности к реализации наркотического сырья. Тем более, что его уличили в попытке сбыта наркотиков и получении за это 500 гривен».

Сейчас задержанному объявлено подозрение по признакам ч.1 ст.307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от четырех до восьми лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Наркотики

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