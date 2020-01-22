Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 07:45220

Сумские копы задержали грабителя, напавшего на 81-летнюю пенсионерку

Патрульные оперативно задержали мужчину, который, вероятно, ограбил пенсионерку.

Сообщение об ограблении на улице Даргомыжского стражи порядка получили рано утром.

«Неизвестный напал на меня сзади, пытался ударить, а потом выхватил сумку и скрылся», - так описала события заявительница. За считанные минуты инспекторы были на месте происшествия и опрашивали 81-летнюю бабушку, которая и вызвала полицейских.

Получив описание предполагаемого злоумышленника и информацию о направлении его движения, стражи порядка немедленно начали обследовать прилегающую территорию. И уже через несколько минут, на улице Прокофьева, вблизи спортивного комплекса, патрульные заметили мужчину, похожего по описанию. Тот, увидев полицейских, резко изменил направление движения и начал убегать. Во время преследования, мужчина забежал на территорию строительной площадки, где и пытался спрятаться под автомобилем. Но напрасно, патрульные обнаружили и задержали его. Понимая, что отпираться бесполезно, 22-летний гражданин признался в содеянном. Также он показал место, куда и выбросил отобранную у женщины сумку.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК.

Право Грабеж

По тематике

В Сумах полицейский задержал грабителя
20.02.2020 11:08

В Сумах полицейский задержал грабителя

Возвращаясь поздно вечером домой, сотрудник Управления стратегических расследований ГУНП в области заметил у своей многоэтажки мужскую фигуру, которая мелькнула в...

15.02.2020 13:19

В Шостке поймали уличного грабителя

В Шостке, проследив за молодой женщиной от магазина, злоумышленник напал на нее в безлюдном месте и отобрал сумку....

11.02.2020 15:09

В центре города у прохожего отобрали телефон и цепочку

Происшествие случилось в 4:30 на одной из центральных улиц Ромен....

30.01.2020 15:58

На Сумщине пьяный водитель ограбил магазин

Ночью 36-летнего мужчину, который находился за рулем в состоянии опьянения, остановили полицейские и составили соответствующий админпротоколы....

22.01.2020 14:26

В Ромнах грабитель пытался откупиться от полицейских

В Ромнах, около девяти вечера, посетитель одного из супермаркетов, не скрываясь, вынес мимо кассы две бутылки водки. Когда охранник торгового...

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта
Сегодня 08:45
Сумские копы задержали грабителя, напавшего на 81-летнюю пенсионерку
Сегодня 07:45
Сумской бегун с «серебром» чемпионата Украины
Вчера 18:54
Ахтырские оперативники задержали наркодилера
Вчера 18:49
Сумской студент стал чемпионом Украины
Вчера 18:25
Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры
Вчера 18:10
Путивльские полицейские оперативно разыскали женщину, которая заблудилась в лесу
Вчера 18:00
В Сумах установят памятник участникам войны на Востоке Украины
Вчера 17:27
В Сумах автоледи проехала на красный и въехала в другое авто (видео)
Вчера 17:18
В Конотопской местной прокуратуре новый начальник
Вчера 17:09
С воскресенья в Сумах прогнозируют дождь со снегом
Вчера 17:00
view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
19.02.2020 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 5
19.02.2020 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
19.02.2020 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
19.02.2020 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.