Сумские копы задержали грабителя, напавшего на 81-летнюю пенсионерку Патрульные оперативно задержали мужчину, который, вероятно, ограбил пенсионерку.

Сообщение об ограблении на улице Даргомыжского стражи порядка получили рано утром.

«Неизвестный напал на меня сзади, пытался ударить, а потом выхватил сумку и скрылся», - так описала события заявительница. За считанные минуты инспекторы были на месте происшествия и опрашивали 81-летнюю бабушку, которая и вызвала полицейских.

Получив описание предполагаемого злоумышленника и информацию о направлении его движения, стражи порядка немедленно начали обследовать прилегающую территорию. И уже через несколько минут, на улице Прокофьева, вблизи спортивного комплекса, патрульные заметили мужчину, похожего по описанию. Тот, увидев полицейских, резко изменил направление движения и начал убегать. Во время преследования, мужчина забежал на территорию строительной площадки, где и пытался спрятаться под автомобилем. Но напрасно, патрульные обнаружили и задержали его. Понимая, что отпираться бесполезно, 22-летний гражданин признался в содеянном. Также он показал место, куда и выбросил отобранную у женщины сумку.

Патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции. По данному факту следственными открыто уголовное производство по ст. 186 (грабеж) УК.