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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:45189

«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта

Матч ¼ финала кубка Украины по футболу пройдет в Сумах 11 марта.

Игра липоводолинского «Альянса» и ФК «Маруиполь» пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 18.00.

Напомним: «Альянс» - единственная команда второй лиги, которая в этом сезоне забралась так высоко в кубке Украины. Остальные- представители первой и премьер-лиги. К тому же, «Альянс» вообще дебютант кубка Украины и второй лиги. После двух кругов идет на третьем месте в группе «Б» (47 очков в 20 матчах), отставая от лидера всего на 1 очко.

«Мариуполь» после 18 туров в Премьер-лиге идет на 6-о месте, борясь за попадание в финальную шестерку с целой группой преследователей. До матча кубка Украины успеет сыграть 4 матча в Премьер-лиге, которые определят дальнейшую судьбу клуба – играть за 1-6-е места или за 7-12-ое.

Спорт Альянс Липовая Долина Кубок Украины по футболу Футбол

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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