«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта Матч ¼ финала кубка Украины по футболу пройдет в Сумах 11 марта.

Игра липоводолинского «Альянса» и ФК «Маруиполь» пройдет на стадионе «Юбилейный». Начало матча в 18.00.

Напомним: «Альянс» - единственная команда второй лиги, которая в этом сезоне забралась так высоко в кубке Украины. Остальные- представители первой и премьер-лиги. К тому же, «Альянс» вообще дебютант кубка Украины и второй лиги. После двух кругов идет на третьем месте в группе «Б» (47 очков в 20 матчах), отставая от лидера всего на 1 очко.

«Мариуполь» после 18 туров в Премьер-лиге идет на 6-о месте, борясь за попадание в финальную шестерку с целой группой преследователей. До матча кубка Украины успеет сыграть 4 матча в Премьер-лиге, которые определят дальнейшую судьбу клуба – играть за 1-6-е места или за 7-12-ое.