На Сумщине полиция задержала руководителя госпредприятия на взятке в 5000 долларов США В пятницу, 21 февраля, оперативники Управления стратегических расследований в Сумской области, следователи следственного управления полиции области под процессуальным руководством Военной прокуратуры Сумского гарнизона задержали руководителя госпредприятия при получении неправомерной выгоды.

По результатам проведения расследования была разоблачена преступная деятельность руководителя государственного предприятия. За решение вопросов, входящих в сферу его компетенции, требовал от гражданина неправомерную выгоду.

По данному факту было открыто уголовное производство, в рамках которого оперативники, следователи и военные прокуроры задокументировали факт вымогательства с гражданина 5000 долларов США неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

При получении определенной руководителем суммы он был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды, были обнаружены во время проведения санкционированного обыска в служебном кабинете чиновника.

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем избрании меры пресечения, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.