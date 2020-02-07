На Сумщине полиция задержала руководителя госпредприятия на взятке в 5000 долларов США

По результатам проведения расследования была разоблачена преступная деятельность руководителя государственного предприятия. За решение вопросов, входящих в сферу его компетенции, требовал от гражданина неправомерную выгоду.
По данному факту было открыто уголовное производство, в рамках которого оперативники, следователи и военные прокуроры задокументировали факт вымогательства с гражданина 5000 долларов США неправомерной выгоды. За эти средства чиновник обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.
При получении определенной руководителем суммы он был задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Деньги, полученные в качестве неправомерной выгоды, были обнаружены во время проведения санкционированного обыска в служебном кабинете чиновника.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и в дальнейшем избрании меры пресечения, сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
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