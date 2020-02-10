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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:10282

Сумские биатлонистки с бронзой чемпионата мира

Сегодня 22 февраля в итальянской Антерсельве проходят эстафетные гонки в рамках чемпионата мира по биатлону.

В женской эстафете с места в карьер взяла команда Италии, которая усилиями Лизы Виттоцци уже с первого круга начала диктовать свой темп, а после двух рубежей с одним запасным патроном к первой передаче эстафеты сумела оформить более чем солидный, как для первого этапа отрыв – более двадцати секунд! Зато дальше все было довольно плотно – без грандиозных завалов в числе лидеров. Удивила разве что Германия, в составе которой Каролин Хорхлер отстала более чем на минуту, пишет biathlon.com.ua.

В той же группе пришла к финишу первого этапа Анастасия Меркушина, выступление которой перед стартом эстафеты вызывало опасения болельщиков после не самого успешного одиночного микста. Но сегодня Настя отработала вполне уверенно. Не без ошибок на рубеже – с двумя запасными патронами, но вполне конкурентно по скорости на дистанции. После первого этапа Украина была седьмой. И если оставить за скобками «реактивную» Виттоцци, отставание от призовой тройки измерялось всего десятком секунд.

Однако хозяева чемпионата не планировали останавливаться и на втором этапе! Наставники «Скуадра адзурры» выставили классический «убегающий» состав, отрядив на второй этап лидера Кубка мира и двукратную победительницу этого чемпионата Доротею Вирер. Итальянка еще раз подтвердила, что находится в восхитительной форме! Отрываясь от соперниц по дистанции, Доро и на рубеже выглядела шикарно – и не только благодаря безупречному макияжу ) В лежке Вирер даже с запасным патроном отсрелялась быстрее, чем ближайшие соперницы – из пяти выстрелов! А в стойке лидер гонки вообще повергла трибуны в экстаз, закрыв мишени за 19 секунд! К экватору эстафеты Италия выигрывала у идущей вторыми польских девушек почти минуту! Невероятно для чемпионата мира!

Юлия Джима, принявшая второй эстафету в украинской команде, немного насторожила в стрельбе лежа, использовав два запасных патрона. Но промахивались практически все соперницы, и украинке удалось не отпустить конкуренток по борьбе за медали. А после чистой стойки вышла на трассу четвертой! На последнем круге Юля, правда, пропустила двух соперниц, но дистанция до идущих третьими россиянок была минимальной – шесть секунд!

Третий этап стал настоящим сгустком нервов – уж слишком близок уже становился блеск медалей! Федерика Санфилиппо, которая крайне редко обходится без завалов командных усилий, в очередной раз подтвердила репутацию ненадежной эстафетчицы. Напряглись болельщики на трибунах уже в лежке, когда Федерика закрыла мишени лишь семью патронами. Но то были цветочки! На дистанции итальянка отдавала секунду за секундой, а на стойке заработала уже дежурные свои два штрафных круга – и первое место с минутным перевесом превратила лишь в пятую позицию!

Украина была рядом! Вита Семеренко провела этап чуть менее надежно, чем рассчитывали тренеры, но куда лучше итальянки! Три запасных патрона на двух рубежах – и даже не самый лучший ход в сравнении с прямыми конкурентками позволил оставаться в борьбе – даже несмотря на текущую седьмую позицию, всего 12 секунд от второго места!

А впереди сенсационно оказалась сборная Польши, у которой феноменальный этап провела вчерашняя юниорка Камила Жук! Соперницы промахивались помногу – та же француженка Селья Эмонье заработала четыре круга штрафа, вычеркнув свою команду из числа претенденток на призовые места. А вот Жук, отработав всего с одним запасным патроном, возглавила пелотон. И не просто стала лидером, но и привезла всем соперницам более 40 секунд!

Свой момент славы на этом чемпионате получила 40-летняя (!) Магдалена Гвиздон. Но длился этот бенефис чуть больше одного круга – ровно столько понадобилось соперницам, чтобы отправить заслуженного ветерана на позицию догоняющей. К финишу все, чего удалось добиться польской спортсменке – седьмое место для команды. А солировали на заключительном этапе настоящие зубры мирового биатлона: Марте Олсбю Ройселанд, Дениз Херрманн, Ханна Эберг… И равной среди этого созвездия мировой элиты была Елена Пидгрушная!

Вопреки обыкновению размеренно начинать гонки, в этот раз Пидгрушной нужно было использовать иную тактику – ситуация вынуждала догонять со старта. И первый круг наша спортсменка включилась в темпе тех же норвежки и шведки, показывая, что может бороться с ними на равных. Оставалось понять, как непривычный темп начала гонки отразится на стрельбе.

Но лежку капитан украинской сборной отработала идеально! И с учетом промахов соперниц, вышла четвертой. Но главное – ориентироваться можно было уже не только по третьей позиции, но и по лидерам, от которых Лена отставала уже всего на 17 секунд! Тем более, что на тот момент впереди еще маячила медленная Гвиздон. В вопросе борьбы за медали все было в руках украинского капитана!

Борьбу за лидерство перед заключительным рубежом эстафеты вели Марте Олсбю Ройселанд и Ханна Эберг. Шведка – чемпион нынешнего Антхольца по обидным местам на финише («деревянная» четвертая позиция в трех предыдущих гонках подряд), и в этот раз в решающий момент дрогнула! В то время как норвежка чисто и быстро расстреляла мишени, Эберг в непривычном для себя стиле ушла на круг штрафа и открыла соперницам дорогу к серебру!

На два комплекта наград претендентов, по сути, оставалось трое: Дениз Херрманн, Елена Пидгрушная и дышавшая ей в спину чешка Ева Кристейн Пускачикова. Немка начала стрельбу, но отработала с двумя запасными патронами. Чешка отстрелялась чисто, но при этом имела перед рубежом некоторое отставание. А вот Пидгрушная, сделав перезарядку после одного промаха, умчалась на трассу второй!

Зная, возможности Лены на финишном круге, надежды на медаль приобретали как никогда реальные очертания! Правда, всего в четырех секундах позади шла Пускарчикова, а еще чуть дальше – стремительная Херрманн. Но сколько же можно на этом чемпионате дарить медали чешской сборной?! Тем более, после спринта у Пидгрушной к ним был личный счет ) И с самого старта заключительного круга Лена начала отрываться от Евы.

Правда, по дистанции начала приближаться немецкая ракета, и к середине круга комфортно устроилась за спиной Пидгрушной. Было видно, что силы, оставленные в погоне на первой половине этапа, не позволят украинке выдерживать предложенный немкой темп. И когда в последний подъем Дениз в очередной раз ускорилась, Лене пришлось лишь проводить соперницу взглядом, сосредоточившись на том, чтобы сохранить третье место. С этой задачей Пидгрушная справилась на отлично, привезя на финише чешкам 13 секунд!

Особенно ценен этот успех, поскольку добыт в красивейшей конкурентной борьбе, в гонке, которая запомнится надолго! И в то время как лидировавшие по ходу гонки итальянки и польки довольствовались десятым и седьмым местами соответственно, наша команда, проведя всю эстафету в борьбе за призовые позиции, заслуженно подтвердила неслучайность прошлогоднего бронзового успеха в Остерсунде!

Медали-то бронзовые, но девочки наши – золотые!!! Браво, девчонки! И спасибо!!!

Эстафета. Женщины
1.  Норвегия (1+9) 1:07:05,7
2. Германия (0+9) +10,7
3. Украина (0+8) +18,4
4. Чехия (0+10) +31,1
5. Швеция (1+11) +44,9
6. Швейцария (0+11) +47,1

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