Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:32168

Сумские футзалисты проиграли первый четвертьфинал

Сегодня, 22 февраля, проходят первые матчи 1/4 финала Кубка Украины по футзалу.

Сумская команда FoodCentre-СумДУ играла в Киеве против местного ХИТа.

Игра завершилась победой хозяев 5:2.

«ХИТ» – «Food Centre-СумГУ» 5:2

«ХИТ»: Сухов – Чепорнюк, И. Борсук, Корнийчук, А. Борсук, Журба, Педяш, Боргун, Колесников, Серый, Шамли, Жук, Целик – Иваняк.

«Food Centre-СумГУ»: Сирицький – Бурдюг, Игумнов, Мороз, Катеринин, Зеленкевич, Овсянников, Зеленский, Радченко, Острога, Прощенко, Горбатый – Петухов.

Голы: Серый, 4, Журба, 10, 40 (с пенальти), Целик, 15, Жук, 37 – Зеленкевич, 23, Овсянников, 38.

Предупреждение: Жук, 28 Боргун, 36 – Острога, 20, Горбатый, 20, Будрюг 40.

На 40-й минуте Колесников не реализовал дабл-пенальти

Ответный матч состоится через две недели в Сумах.

 
Спорт FoodCentre-СумДУ Кубок Украины по футзалу Футзал

По тематике

Сумские футзалисты завтра сыграют в кубке Украины (трансляция)
Вчера 15:00

Сумские футзалисты завтра сыграют в кубке Украины (трансляция)

В субботу, 22 февраля, в Киеве в спорткомплексе СКА сумской «FoodCentre-СумДУ» проведет первый матч 1/4 финала Кубка Украины против местного...

Футзалисты СумГУ одолели своих коллег из ХНУ
18.02.2020 14:36

Футзалисты СумГУ одолели своих коллег из ХНУ

Сегодня, 18 февраля, в спорткомплексе СумГПУ им. А.С. Макаренко встретились гранды украинского студенческого футзала – ХНУ им. Каразина и СумГУ....

Сумские футзалисты проиграли чемпиону
16.02.2020 21:16

Сумские футзалисты проиграли чемпиону

Сегодня, 16 февраля, в Сумах прошла игра 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

В Сумы едет чемпион
14.02.2020 09:57

В Сумы едет чемпион

16 февраля в Сумах пройдет матч 16-го тура чемпионата Украины по футзалу в Экстра-лиге....

В субботу пройдут матчи 1/4 финала Кубка Сум по футзалу
14.02.2020 08:02

В субботу пройдут матчи 1/4 финала Кубка Сум по футзалу

В эту субботу, 15 февраля, в зале Педагогического университета состоятся 3 из 4 запланированных поединков стадии 1/4 финала Кубка Сум...

Новости

Появился новый претендент на кресло главы Сумской ОГА
12.02.2020 12:51
Сумские бегуны стали чемпионами Украины в эстафете
Сегодня 16:19
Сумские футзалисты проиграли первый четвертьфинал
Сегодня 15:32
Сумские биатлонистки с бронзой чемпионата мира
Сегодня 14:10
На Сумщине полиция задержала руководителя госпредприятия на взятке в 5000 долларов США
Сегодня 10:53
«Альянс» сыграет на кубок Украины в Сумах 11 марта
Сегодня 08:45
Сумские копы задержали грабителя, напавшего на 81-летнюю пенсионерку
Сегодня 07:45
Сумской бегун с «серебром» чемпионата Украины
Вчера 18:54
Ахтырские оперативники задержали наркодилера
Вчера 18:49
Сумской студент стал чемпионом Украины
Вчера 18:25
Зеленскому подарили календарь с сумскими памятниками архитектуры
Вчера 18:10
Путивльские полицейские оперативно разыскали женщину, которая заблудилась в лесу
Вчера 18:00
view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
19.02.2020 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 5
19.02.2020 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
19.02.2020 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
19.02.2020 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.