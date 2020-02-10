Сумские футзалисты проиграли первый четвертьфинал

Сумская команда FoodCentre-СумДУ играла в Киеве против местного ХИТа.
Игра завершилась победой хозяев 5:2.
«ХИТ» – «Food Centre-СумГУ» 5:2
«ХИТ»: Сухов – Чепорнюк, И. Борсук, Корнийчук, А. Борсук, Журба, Педяш, Боргун, Колесников, Серый, Шамли, Жук, Целик – Иваняк.
«Food Centre-СумГУ»: Сирицький – Бурдюг, Игумнов, Мороз, Катеринин, Зеленкевич, Овсянников, Зеленский, Радченко, Острога, Прощенко, Горбатый – Петухов.
Голы: Серый, 4, Журба, 10, 40 (с пенальти), Целик, 15, Жук, 37 – Зеленкевич, 23, Овсянников, 38.
Предупреждение: Жук, 28 Боргун, 36 – Острога, 20, Горбатый, 20, Будрюг 40.
На 40-й минуте Колесников не реализовал дабл-пенальти
Ответный матч состоится через две недели в Сумах.
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