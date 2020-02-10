Сумские бегуны стали чемпионами Украины в эстафете Сегодня, 22 февраля, в Сумах завершается чемпионат Украины по легкой атлетике.

В последний день разыгрывается 13 комплектов медалей.

Сумские бегуны в составе мужской эстафеты (Алексей Сергиенко, Евгений Швець, Ярослав Демченко и Александр Погорилко) стали лучшими в забеге 4х400 м. Их результат – 3:19,11.

Кроме того, чемпионкой стала уроженка Сум Анна Плотицына, которая выступает за Киевщину – 8,24 с. В этом же забеге сумчанка Оксана Шкурат была шестой. Второе место в эстафете и в беге на 200 м занял студент СумГУ, донетчанин Алексей Поздняков.

Женская команда 4х400 м стала шестой. В беге на 200 м Екатерина Стадник стала пятой. В стипльчезе (3000 м с препятствиями) Анстасия Лукашевич показал шестое время, а Валерий Буян был седьмым.

Также сумчане стали свидетелями рекорда манежа в прыжках в высоту среди женщин – 201 см. Его установила 18-летняя днепрянка Ярослава Магучих, которая в этом году установила уже рекорд Украины – 202 см.