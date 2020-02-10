В Сумах бегали ветераны АТО

В забеге приняли участие 12 спортсменов от 28 до 59 лет из Сумской, Харьковской областей и Киева. Все бежали в общем зачете. Тройка лучших – сумчане: Дмитрий Бойко, Сергей Проневич и Дмитрий Лифинцев. Но заслуженные аплодисменты и почести получили все участники.
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