В Сумах бегали ветераны АТО В рамках чемпионат Украины по легкой атлетике в Сумах прошел забег на 5000 м среди ветеранов АТО.

В забеге приняли участие 12 спортсменов от 28 до 59 лет из Сумской, Харьковской областей и Киева. Все бежали в общем зачете. Тройка лучших – сумчане: Дмитрий Бойко, Сергей Проневич и Дмитрий Лифинцев. Но заслуженные аплодисменты и почести получили все участники.