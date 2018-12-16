В Сумах разваливается «визитка» Сум

Фото крепления отбойника, который должен защищать пешеходов от лихачей за рулем, выложил в Фейсбуке сумчанин Олег Пархоменко.
Ранее сумчане выкладывали фото тротуаров этого моста после дождя, ступить было некуда…
Напомним: Горьковский мост, который с тех пор стал Воскресенским, ремонтировали летом-осенью 2018 года. Потратили больше 5 млн грн. Несмотря на то, что в генплане стояла его реконструкция с расширением. Почему не стали следовать генплану, никто не объяснил. Первый заммэра Сум Владимир Войтенко назвал его новой визиткой Сум.
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