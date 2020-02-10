Роменские футзалисты впервые сыграл вничью

В Ромнах встречались местный «Рятувальник» и «Володимир» из Тыврова. Игра завершилась вничью 3:3. Голы за роменчан забивали Алексей Прокопчук, Валерий Гайван и Дмитрий Баранник.
После 7 матчей на счету «Рятувальника» 10 очков и третье место. У «Володимира» 14 очков в 8 матчах. Лидирует «ДЕ Трейдинг» с Донетчины – 18 в 6.
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