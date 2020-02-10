Стало известно, кого на Сумщине задержали на взятке в $ 5000 Сегодня полиция сообщила, что 21 февраля под процессуальным руководством Военной прокуратуры Сумского гарнизона задержали руководителя одного из государственных предприятий Сумщины во время получения взятки.

Как сообщила спикер Департамента стратегических расследований Наталья Калиновская, задержанный руководил одним из структурных подразделений Укроборонпрома на Сумщине, пишет Sumy.Today.

Всего в нашей области 4 предприятия Укроборонпрома. Это «Шосткинский казенный завод «Импульс», Научно-исследовательский институт химических продуктов, «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» и Шосткинский казенный завод «Звезда». Как стало известно Sumy.Today из собственных источников, задержали именно руководителя «Звезды».

По данным полиции задержанный за 5000 долларов США обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.