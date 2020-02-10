Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:04485

Стало известно, кого на Сумщине задержали на взятке в $ 5000

Сегодня полиция сообщила, что 21 февраля под процессуальным руководством Военной прокуратуры Сумского гарнизона задержали руководителя одного из государственных предприятий Сумщины во время получения взятки.

Как сообщила спикер Департамента стратегических расследований Наталья Калиновская, задержанный руководил одним из структурных подразделений Укроборонпрома на Сумщине, пишет Sumy.Today.

Всего в нашей области 4 предприятия Укроборонпрома. Это «Шосткинский казенный завод «Импульс», Научно-исследовательский институт химических продуктов, «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» и Шосткинский казенный завод «Звезда». Как стало известно Sumy.Today из собственных источников, задержали именно руководителя «Звезды».

По данным полиции задержанный за 5000 долларов США обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.

Право Взятка Звезда

По тематике

На Сумщине полиция задержала руководителя госпредприятия на взятке в 5000 долларов США
Сегодня 10:53

На Сумщине полиция задержала руководителя госпредприятия на взятке в 5000 долларов США

В пятницу, 21 февраля, оперативники Управления стратегических расследований в Сумской области, следователи следственного управления полиции области под процессуальным руководством Военной...

Вчера 11:35

Сумчанин за взятку копу в 400 грн заплатит штраф 8500 грн

13 февраля Заречный райсуд Сум привлек к уголовной ответственности мужчину, который предлагал 400 грн неправомерной выгоды патрульному с целью непривлечения...

Дело сумского судьи, попавшегося на взятке, направлено в Антикоррупционный суд
14.02.2020 16:49

Дело сумского судьи, попавшегося на взятке, направлено в Антикоррупционный суд

В пятницу, 14 февраля, прокурорами САП по материалам досудебного расследования детективов НАБУ направлен в суд обвинительный акт по обвинению судьи...

13.02.2020 17:55

Житель Сумщины пытался подкупить полицейского, чтобы поехать на заработки

Находясь под административным надзором, 40-летний житель Ямпольского района обратился к участковому офицеру с необычной просьбой, предложив взамен 500 гривен «вознаграждения»....

Азербайджанец предлагал сумским пограничникам взятку
10.02.2020 13:51

Азербайджанец предлагал сумским пограничникам взятку

В минувшую субботу в пункте пропуска «Великая Писаревка» пограничники Сумского отряда зафиксировали очередную попытку втягивания пограничников в противоправную деятельность....

view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
19.02.2020 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 5
19.02.2020 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
19.02.2020 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
19.02.2020 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.