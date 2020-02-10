Стало известно, кого на Сумщине задержали на взятке в $ 5000

Как сообщила спикер Департамента стратегических расследований Наталья Калиновская, задержанный руководил одним из структурных подразделений Укроборонпрома на Сумщине, пишет Sumy.Today.
Всего в нашей области 4 предприятия Укроборонпрома. Это «Шосткинский казенный завод «Импульс», Научно-исследовательский институт химических продуктов, «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» и Шосткинский казенный завод «Звезда». Как стало известно Sumy.Today из собственных источников, задержали именно руководителя «Звезды».
По данным полиции задержанный за 5000 долларов США обещал содействие в беспрепятственном заключении договора аренды помещений, находящихся в управлении предприятия.
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