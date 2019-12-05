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У Сумах продовжують лунати мелодії з Аеропорту

Черговий захід акції «Мелодії з Аеропорту, що не звучали 242 дні», яка стартувала у Сумському аеропорту на честь незламних «кіборгів», відбувся в ТРЦ «Мануфактура».

Нагадуємо, що  заходи триватимуть вісім місяців поспіль, як і оборона летовища, і завершяться наприкінці вересня. Лейтмотив акції - вшановування пам’яті незламних українських воїнів-«кіборгів» виконанням «вічних» урочистих музичних композицій.

Ініціювало акцію керівництво Сумського обласного військкомату та студенти кафедри військової підготовки Сумського державного університету. В ТРЦ «Мануфактура» перед присутніми виступила хорова капела «Гармонія» при Сумській міській організації ветеранів України, лауреати багатьох фестивалів хорових колективів. Вона виконала акапельно пісні «Ой у лузі червона калина», «Боже, бережи Україну». На завершенні флешмобу всі присутні виконали Гімн України.  Також до заходу долучилися ветерани війни на сході, близькі та родичі загиблих бійців, волонтери, громадські діячі, патріотично налаштована молодь і містяни.

Заступник військового комісара Сумщини майор Олександр Бондаренко зазначив, що головним завданням акції є посилення військово-патріотичного виховання молоді та підвищення іміджу Збройних Сил України через розкриття подвигу захисників ДАПу на конкретних прикладах і розповідях безпосередніх учасників російсько-української війни. Символічно, що наймолодшим і найстаршим «кіборгами» були саме вихідці з Сумської області. Доброволець, Герой України Сергій Табала «Сєвєр» загинув, коли йому було лише 18 років. А найстарший — Олександр Салов «Тінь», який нині живе у Шостці, став на захист донецького летовища у 69 років.

Організатори акції сподіваються на підтримку заходу колективами військових частин, закладів та установ у всіх областях України, аби слава героїв-«кіборгів» жила вічно. А завершити його планують 30 вересня у Шостці, де живе 74-річний Олександр Салов. Він був поранений, має низку бойових нагород, серед яких найпочесніша — «За оборону Донецького аеропорту».

Ігор Скібчик

Общество ДАП Донецкий аэропорт Флешмоб

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