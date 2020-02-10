Сумской биатлонист с «бронзой» чемпионата Украины

В мужской гонке глуховчанин Роман Боровик после вчерашнего «золота» в спринте сегодня добыл «бронзу». Четвертым был сумчанин Евгений Ивченко, поднявшийся с седьмого места. Шестое место взял Дмитрий Грущак, который стартовал десятым.
В женской гонке лучшей среди наших стала сумчанка Анастасия Дидоренко с пятым временем (вчера она была четвертой). Оксана Коваленко после третье места опустилась на шестое, Татьяна продан поднялась с 14-го на седьмое.
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