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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:33215

Сумской биатлонист с «бронзой» чемпионата Украины

Сегодня, 21 февраля, в с. Яворов Львовской области прошли гонки преследования юниорского чемпионата Украины по биатлону.

В мужской гонке глуховчанин Роман Боровик после вчерашнего «золота» в спринте сегодня добыл «бронзу». Четвертым был сумчанин Евгений Ивченко, поднявшийся с седьмого места. Шестое место взял Дмитрий Грущак, который стартовал десятым.

В женской гонке лучшей среди наших стала сумчанка Анастасия Дидоренко с пятым временем (вчера она была четвертой). Оксана Коваленко после третье места опустилась на шестое, Татьяна продан поднялась с 14-го на седьмое.

Спорт Биатлон

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

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