Лента

admin
admin
Сегодня 10:00330

Головою обласної організації ВО "Батьківщина" на Сумщині обрано Вадима Лисого

У символічний день 22.02.2020 відбулася обласна партійна конференція ВО «Батьківщини». Одним з питань порядку денного - обрання голови обласного партосередку. Делегати одноголосно підтримали кандидатуру Вадима Лисого, який з грудня 2019 р. виконує обов’язки голови обласної ПО.

Нагадаємо, Вадим Лисий є членом партії з 2006 року, був депутатом міськради, головою Ковпаківського районного осередку партії, є президентом Федерації автоспорту Сумщини, ініціатор багатьох благодійних проектів. 

Окрім делегатів урочистий захід з нагоди 20-річчя партії  відвідали почесні гості. Серед них засновники партії на Сумщині народний депутат України 5-6 скликань Іван Сідельник та Петро Гученко, керівник потужного виробництва ТОВ «Керамейя» Іван Телющенко, заслужений лікар України, кавалер ордену «За заслуги ІІІ ступеню Аркадій Лушпа та заслужений лікар України Олександр Ємець, Валерій Самодай, заслужений тренер України з пляжного волейболу, Михайло Цаплієнко, керівник федерації кінного спорту в Сумській області, Олексій Кузменко, директор художньої школи, заслужений працівник культури України, студентські проректори СНАУ та філії ХНУВС – Альона Гордієнко і Ярослав Рокіта, перший студентський проректор СумДУ Микита Ковалевський, Володимир Лаврик, голова спілки ветеранів АТО Сумщини, депутати обласної та місцевих рад та інші.

Згідно Статуту партії голова та керівні органи партійного осередку обираються на 4 роки. Найголовніші завдання на цей рік партійці визначили активну позицію щодо захисту української землі, посилення команда на містах та беззаперечна перемога на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Сьогодні прапор біло-сердечних є у кожній місцевій раді області та вся  команда має більше 25 000 однодумців.

Политика
view counter

Статьи

Неякісні послуги в салоні краси: як повернути гроші та куди звертатися
20.02.2020 12:37
5 интересных фактов о кишечнике
19.02.2020 17:54
Кремлівські посіпаки у Сумах 5
19.02.2020 15:04
Микола Чернотицький: Суспільне виділяє вдесятеро більше коштів на регіональний контент
19.02.2020 13:35
Как раскрутить свой бизнес, не тратя много денег ®
19.02.2020 12:12
До уваги жителів Сумщини: 7 поширених питань про новий коронавірус та відповіді на них
18.02.2020 16:42
Газовые новшества февраля
14.02.2020 16:44
Чем руководствуются клиенты, выбирая исполнителя услуг? ®
11.02.2020 15:36
Разом із «АТБ»: лідер ритейлу наближає нашу країну до європейського рівня життя
11.02.2020 14:49
Обережно! Тонкий лід!
10.02.2020 15:23
«АгроВесна 2020» відкриває новий сільськогосподарський сезон України! ®
10.02.2020 13:35
«Загублені» у міській раді: чи знайдуться сили у депутатів завершити трирічну тяганину із запровадженням сортувального комплексу відходів у Сумах?
10.02.2020 09:01
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.