Головою обласної організації ВО "Батьківщина" на Сумщині обрано Вадима Лисого У символічний день 22.02.2020 відбулася обласна партійна конференція ВО «Батьківщини». Одним з питань порядку денного - обрання голови обласного партосередку. Делегати одноголосно підтримали кандидатуру Вадима Лисого, який з грудня 2019 р. виконує обов’язки голови обласної ПО.

Нагадаємо, Вадим Лисий є членом партії з 2006 року, був депутатом міськради, головою Ковпаківського районного осередку партії, є президентом Федерації автоспорту Сумщини, ініціатор багатьох благодійних проектів.

Окрім делегатів урочистий захід з нагоди 20-річчя партії відвідали почесні гості. Серед них засновники партії на Сумщині народний депутат України 5-6 скликань Іван Сідельник та Петро Гученко, керівник потужного виробництва ТОВ «Керамейя» Іван Телющенко, заслужений лікар України, кавалер ордену «За заслуги ІІІ ступеню Аркадій Лушпа та заслужений лікар України Олександр Ємець, Валерій Самодай, заслужений тренер України з пляжного волейболу, Михайло Цаплієнко, керівник федерації кінного спорту в Сумській області, Олексій Кузменко, директор художньої школи, заслужений працівник культури України, студентські проректори СНАУ та філії ХНУВС – Альона Гордієнко і Ярослав Рокіта, перший студентський проректор СумДУ Микита Ковалевський, Володимир Лаврик, голова спілки ветеранів АТО Сумщини, депутати обласної та місцевих рад та інші.

Згідно Статуту партії голова та керівні органи партійного осередку обираються на 4 роки. Найголовніші завдання на цей рік партійці визначили активну позицію щодо захисту української землі, посилення команда на містах та беззаперечна перемога на місцевих виборах у жовтні 2020 року. Сьогодні прапор біло-сердечних є у кожній місцевій раді області та вся команда має більше 25 000 однодумців.