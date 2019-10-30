Сумские лучники с «серебром» чемпионата Украины

Сумская команда кадетов в составе Сергея Басова, Егора Леоненко и Ивана Лянного заняла второе место.
Сегодня, 31 января в Харькове завершился чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении....
10-12 января в Харькове проходил Кубок Олимпийского чемпиона Виктора Рубана по стрельбе из лука....
Указом Президента Украины от 1 октября 2019 № 728/2019 «О награждении государственными наградами Украины» за достижение высоких спортивных результатов на...
Во Львове прошли соревнования на кубок Украины по стрельбе из лука в помещении....
На сайте Федерации стрельбы из лука Украины опубликован проект календаря федерации на 2020 год....